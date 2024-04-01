مدير تعليم أبو تشت يكرم عبدالوهاب على تفانيه وأدائه المتميز في العمل

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم، بمكتبه فوزي عبدالوهاب الإداري رئيس قسم شؤون الطلاب بالإدارة في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد ضمراني وكيل قسم التخطيط والمشروعات وحدادي صابر مسؤول الأمن، وذلك لتفانيه وتميزه في أداء مهام عمله.

وأعرب قاصد عن خالص تهانيه بتكريم عبد الوهاب تقديرا واعتزازا بالدور البارز الذي يقوم به في خدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون حافزا له لمواصلة جهوده وتحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية على مكافأة العاملين المتميزين، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، ويعتبر حافزاً لجميع الموظفين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتفوقين في أداء عملهم تشجيعًا لهم وتحفيز الآخرين.

استقبل المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم، جنة دار السلام احمد علي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم بقنا، ودعاء سليم مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية والدكتور اسامة عاشور مسؤول اول التعليم المجتمعي بمؤسسة مصر الخير في جولة تفقدية لمدرستي اللطاسنة للتعليم المجتمعي ومنتصر علي عويضة للتعليم المجتمعي بالرواتب لمتابعة انتظام الدراسة والانضباط الإداري.

كما قام بمتابعة التلاميذ خلال اليوم الدراسي وتجاذب الشرح مع التلاميذ وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل افضل كما قام مدير عام الإدارة بمتابعة المعاينة الاولية لمباني المدرستين ودورات المياه لرفع كفاءتهما لإجراء الصيانه البسيطة عليهما من قبل مؤسسة مصر، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير والمشاركة المجتمعية التي ترغب في توفير بيئة تعلم ملائمة وحماية تلاميذ المدارس المجتمعية من المخاطر التي يتم التعرض لها بسبب تهالك بعض المباني او الاحتياج لتدخلات هندسية.

وفي سياق متصل شهد قاصد تكريم الطالب احمد عطالله حماده بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة اللطاسنة للتعليم الأساسي باهدائه آلة الناي من قبل ممثلي مؤسسة ماونتن فيو للتنمية المجتمعية لتفوقه في العزف علي آلة الناي، وقام الطالب المكرم وولي امره بأداء عدة مقطوعات موسيقية نالت اعجاب الحضور.

يأتي ذلك في إطار المشروع المنفذ ( اكتشف الأبطال ) بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة ماونتن فيو للتنمية المجتمعية.

رافق مدير عام ادارة بأبوتشت التعليمية في جولته هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحشمت عبدالحميد رئيس قسم التعليم المجتمعي ومنصور اللحياوي رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالمتابعة اليومية للمدارس.