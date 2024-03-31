تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023 / 2024

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 م، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين، وممثلين عن إدارتي المرور والحماية المدنية، ومكتب المستشار العسكري، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

الاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة

وفي بداية الاجتماع، استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024م، بلغت 722 مليون و415 ألف جنيه خزانة عامة، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي و 22 مليون و 740 ألف جنيه قيمة تعويضات، ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 895 مليون و 227 ألف جنيه، وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 68 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 61% والكهرباء 95 %، وتحسين البيئة 70 %، وتدعيم الوحدات المحلية 64 %، الأمن والإطفاء والمرور 98 % " ، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، والاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة افضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.