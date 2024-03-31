مصطفى محمد يسجل هدف التقدم لنانت أمام نيس بالدوري الفرنسي

أحرز مصطفى محمد نجم نانت هدف التقدم لصالح فريقه أمام نيس في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

سجل مصطفى محمد هدف نانت الثاني في الدقيقة 76 عبر ركلة جزاء بعد 4 دقائق من تسجيل نيس هدف التعادل، ليتقدم الكناري بهدفين لهدف.

ويلعب الدولي مصطفى محمد أساسيا مع فريقه نانت منذ بداية اللقاء أمام نيس، ويقدم مستوى جيد حتى الآن.

موقف نانت ونيس في مسابقة الدوري الفرنسي:

ويتواجد فريق نانت في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة فيما يحتل نيس المركز السادس برصيد 42 نقطة في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.