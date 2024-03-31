علي جمعة عن حكم تحديد نوع الجنين: حلال

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن حكم تحديد نوع الجنين.

وأجاب “ جمعة” خلال برنامج “ نور الدين”، اليوم الأحد، على سؤال: "انتشرت على السوشيال ميديا والأطباء تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثي.. هل ده حلال شرعا؟".

وتابع أن :"هذا الأمر حلال لأنه كان قديما يتم هذا ولكن ليس بنسبة 100 %.. من خلال تناول المرأة لأطعمة معينة حتى تحمل في ذكر أو تناول أطعام أخري حتى تحمل في أنثي.. والتشوف ومحاولة اختيار نوع الجنين لا شيء فيه.. والآن تتم جراحيا من خلال عزل المؤدي إلى الذكورة أو الانوثة.. والله غالب على أمره.. مراد الله شيء والاختيار البشري شيء أخر".

ورد جمعة أيضا على حكم تأجير الأرحام، قائلا؛"فيما يخص تأجير الأرحام عندنا مشكلة في اختلاط الأنساب.. واختلاط الأنساب ممنوع وذلك حرم الزنا واختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث وقضية الحل والحرام في قضية الزواج والتقاضي حول هذه المسائل.. وبالتالي ممنوع تأجير الأرحام.

وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالي رسم لنا خريطة الكون.. یَخۡلُقُ مَا یَشَاۤءُۚ یَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ إِنَـٰثࣰا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاۤءُ ٱلذُّكُورَ ۝٤٩ أَوۡ یُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانࣰا وَإِنَـٰثࣰاۖ وَیَجۡعَلُ مَن یَشَاۤءُ عَقِیمًاۚ إِنَّهُۥ عَلِیمࣱ قَدِیرࣱ.. وهناك من يحاول الخروج من هذه المسألة بأطفال الأنابيب وهذه أهون لأنها في مكان يتلقى فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرع هذا في نفس السيدة بعد ذلك.. لكن قضية تأجير الأرحام منعها المجامع الفقهية ودور الإفتاء".

يشار إلى أن برنامج "نور الدين"، الذى يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.