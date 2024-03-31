محمد صلاح يهز شباك برايتون بالهدف الثاني (فيديو)

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدف التقدم لصالح الريدز أمام برايتون في المباراة الجارية الان بينهما على ملعب انفيلد في الجولة الثلاثين.

سجل صلاح هدف التقدم لليفربول في الدقيقة 65 بعد تمريرة من الأرجنتيني ماك أليستر، ترجمها النجم الدولي المصري لهدف ليتقدم الريدز بهدفين لهدف بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 1-1 لكلاهما، من أقدام داني ويلباك لصالح الضيوف قبل أن يسجل لويس دياز هدف التعديل لصالح الريدز.

شاهد هدف محمد صلاح في شباك برايتون

ويشارك محمد صلاح مع ليفربول أساسيا منذ بداية اللقاء ويقدم مستوى جيد، واهدر "مو" 3 فرص خلال الشوط الأول.

موقف ليفربول وبرايتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 64 نقطة خلف آرسنال المتصدر بفارق الأهداف فيما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.