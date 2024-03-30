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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال علام يكشف رغبة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن رغبة لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

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وكان المنتخب الأولمبي المصري قد نجح في التأهل للأولمبياد المقبلة بباريس 2024.
وأكد علام أن محمد صلاح يرغب في التواجد مع المنتخب الأولمبي خلال أولمبياد باريس 2024.
وشدد على أن الدولي المصري ولاعب ليفربول سيكون متواجدًا في باريس رفقة المنتخب الأولمبي.
وأوضح أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي، سيقوم بالإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء الثلاث لاعبين الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.
وتنص لوائح الأولمبياد على اختيار كل منتخب مشارك فيها 3 لاعبين فوق السن.
الجدير بالذكر أن المدرب البرازيلي ميكالي يشرف على منتخب مصر، بعدما قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

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