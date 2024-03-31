وزارة العمل تنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في القطاع الصحي بالإسكندرية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات ندوات للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بمستشفي الطلبة بسبورتنج، ومركز الدخيلة لطب الأسرة بعنوان السلامة في القطاع الصحي، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بكافة المحافظات، حيث تضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول: تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصحي وكيفية الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة.

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الفعاليات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن.

وأضاف وكيل المديرية، أن الفعاليات شارك وحاضر فيها المهندس مصطفي عبد الحليم بمكتب السلامة بالدخيلة ، والمهندسة منال محمود مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشرق ، والمهندسة سماح قنديل مفتش السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأكد استمرار تنظيم ندوات التوعية فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة إيماناً من المديرية بدورها الهام فى الحفاظ على العنصر البشري وحمايته وكذلك المنشآت والمترددين عليها فى ضوء خطة موضوعة تشرف على تنفيذها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية و تنفذها الإدارة المختصة بالمديرية والمكاتب التابعة لها.

ملتقى السلامة والصحة المهنية في مطروح

وفي السياق ذاته، نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بقاعة التدريب بمستشفى النسا و الصحة الإنجابية ، بمشاركة مديري عموم القطاع الصحي بمطروح، ومديري الإدارات و الوحدات الصحية بمطروح، ومديري مدارس التمريض، ومدير القومسيون الطبي، وعدد من الأطباء وطاقم التمريض و الإداريين.

و تناول الملتقى أهمية السلامة والصحة المهنية وأهدافها في المنشآت الصحية وكيفية تفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع، وشرح مخاطر بيئة العمل المختلفة، وكيفية تقييم المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الصحية، وذلك ضمن جهود إدارة السلامة والصحة المهنية بالاشتراك مع مكتب السلامة و الصحة المهنية بمطروح، بعمل سلسلة من الفاعليات في مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة لحماية العاملين والمترددين والمنشآت من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن.