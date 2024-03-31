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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال علام يُفجر مفاجأة مدوية: "رمضان صبحي ثبت تعاطيه منشطات"

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن الجبلاية تلقت خطابًا من لجنة مكافحة المنشطات يُفيد بثبوت تعاطي رمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي للمنشطات.

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وتحدث علام في تصريحات إذاعية، حيث قال: "لجنة المنشطات قامت بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم تفيد بإيجابية عينة رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز".
وتابع: "سوف يتم أخذ عينة أخرى للاعب في الفترة المقبلة، للتأكيد من تناول المنشّطات أم لا، وقبل توقيع الإيقاف عليه".
واختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحاته: "من الممكن أن يكون هناك خطأ في الأمور وسوف يتم إظهار الحقيقة كاملة".

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