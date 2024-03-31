الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يحدد موقف رضا سليم من لقاء سيمبا

بوابة الوفد الإلكترونية

تأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسة أحمد جاب الله، من جاهزية المغربي رضا سليم من المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة القادمة باستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها رضا سليم على الكتف، عقب مباراة سيمبا التنزاني، سلامة تماما وعدم تجدد إصابته في الكتف لنفس المنطقة التي تجري فيها الجراحة.

 

واشتكي رضا سليم من بعض الآلام الخفيفة اثر تعرضت للاصطدام مع أحد لاعبي سيمبا في مكان الإصابة القديمة بالكتف.
 

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