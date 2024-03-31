السعيد تفتتح استوديو معهد التخطيط القومي

افتتحت أ.د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استوديو معهد التخطيط القومي، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المعهد بحضور أ.د أشرف العربي رئيس المعهد والسادة أعضاء مجلس الإدارة.



وأعربت د.هالة السعيد عن سعادتها بهذا التوجه الرائد من معهد التخطيط القومي في إنشاء هذا الاستوديو الذي يُعد إضافة قيمة تعزز الريادة الإعلامية للمعهد.

وفي سياق متصل أشار د. أشرف العربي الى أن الستوديو تم تجهيزه على مستوى فني متطور وتم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات التقنية ليكون نواةً لإنتاج مواد علمية وتعليمية، وأفلام وثائقية خاصة بالمعهد.

البنك الأهلي المصري



ولفت العربي إلى أن تأسيس الستوديو تم تمويله من خلال تبرع البنك الأهلي المصري وتم تنفيذه تحت إشراف خبراء من مدينة الإنتاج الإعلامي، كما وجه د. أشرف العربي الشكر والتقدير لكل من الأستاذهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب و الأستاذ عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب على كامل دعمهم.

يذكر أنه قد قامت أ.د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بافتتاح صالة ألعاب رياضية "جيم" لخدمة العاملين بمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس المعهد والسادة أعضاء مجلس الإدارة.

واثنت السعيد على فكرة إقامة صالة ألعاب رياضية لخدمة العاملين والدارسين بالمعهد والتي تتوافق مع اهتمام الدولة بالرياضة.

تزويدها ببعض الأجهزة والمعدات الرياضية

وفي سياق متصل توجه أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل الدعم الذي قدمته الوزارة للمعهد لإنشاء هذه الصالة وتزويدها ببعض الأجهزة والمعدات الرياضية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين الوزارة والمعهد.

صالة الألعاب الرياضية

وأشار العربي الى أن صالة الألعاب الرياضية التي تم افتتاحها، مزودة بأحدث المعدات الرياضية والتي تواكب التطور التكنولوجي وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان إدارة المعهد بأهمية ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية والجسدية للعاملين والدارسين بما ينعكس على أدائهم المهني والأكاديمي.