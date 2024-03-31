العناية الإلهية تنقذ سكان عقار زنانيرى بالإسكندرية من الموت

أنقذت العناية الإلهية سكان عقار زنانيرى بمنطقة سيدى جابر بشرق الأسكندرية من الموت المحقق، إثر انهيارجزئى لأحد العقارات القديمة، مما تسبب فى خسائر فادحة لأحد المحلات القاطنة أسفل العقار دون حدوث إصابات.

انهيار جزئى وسقوط أتربة:

كان رواد محل السمك أسفل العقار أثناء وقوفهم صباحًا بالمحل فوجئوا بانهيار جزئى وسقوط أتربة وخرسانة من إحدى شرفات العقارت، مما تسبب فى حالة من الزعر والفزع بين المواطنين، الذين فروا مسرعين خوفًا من الموت تحت الأنقاض.

بلاغ من الأهالى بانهيار جزئى لعقار قديم:

كان مدير أمن الأسكندرية تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانهيار جزئى لعقار قديم بسوق زنانيرى بمنطقة سيدى جابر، انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها وغرفة عمليات حى شرق.

انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بحى شرق، وتم عمل كردون أمنى على العقار وإخلاؤه حفاظًا على أرواح المواطنين والمارة بالطريق من انهيار باقى أجزاء العقار، بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، وانهيار شرفة شقة بالطابق الأول على محل أسماك في الطابق الأرضي، ما أحدث تلفيات في معدات المحل و«فرش السمك»، وذلك دون حدوث إصابات، أو خسائر بشرية، فيما قرر مسئولو حى شرق بسرعة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لبيان مدى سلامته.

تحرير محضر:

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدى جابر، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحضار ملف العقار لبيان صدور قرارات بشأنه من عدمه، وتقرير اللجنة الهندسية المشكلة من الحى لمعاينة العقار ونتيجة تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

تم إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ القرار اللازم.

أكد مصدر في الحى أن لجنة المنشآت مختصة بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة، أو هدم جزئى، أو كلى أو ترميم، وعقب سقوط المنزل ينتهى دور الحى، وتتابع المحافظة مع الجهات المختصة كيفية التعامل مع المتضررين.