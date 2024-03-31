وزير مالية الاحتلال: علينا استعادة المحتجزين في غزة بسرعة

قال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إنه يجب بذل كل الجهود من أجل سرعة استعادة المحتجزين بقطاع غزة والانتصار في الحرب.

وأضاف وزير مالية الاحتلال: "أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للوقوف بحزم أمام الضغوط غير المسؤولة التي تعرض إسرائيل للخطر وتضر بأهداف الحرب"، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل تظاهر المئات من الإسرائيليين أمام مفترق طرق قرب قاعدة "أوفاكيم" بمنطقة النقب جنوبي إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وأغلق المتظاهرون، مفترق طرق رئيس قرب "أوفاكيم" بالنقب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

اشتباكات بين قوات الاحتلال والمتظاهرين

واشتعلت اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تشابكًا بالأيدي.

وأحرق عدد من المتظاهرين الشوارع من أجل تعطيل حركة مرور السيارات، حيث طالب المحتجون بضرورة إبرام صفقة لتبادل المحتجزين لدى حماس.

ونشبت مواجهات واسعة في تل أبيب بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بصفقة تبادل للمحتجزين.

ويقول أهالي المحتجزين الإسرائيليين، إنهم لن يقفوا مكتوفي اليدين بعد الآن ولن يتوسلوا لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن المظاهرات اليوم أكثر شراسة بتل أبيب.