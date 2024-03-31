الأحد 31 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مليون وجبة تبحر إلى غزة لإنقاذ أهلها من المجاعة | فيديو

حرب غزة
حرب غزة

ينتظر سكان قطاع غزة الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصول سفينة محملة بأكثر من مليون وجبة ستصل بعد 65 ساعة، من قبرص.

ووفق قناة "القاهرة الإخبارية"، فأنه بين عدوان إسرائيلي غاشم وزيادة التحذيرات الدولية من خطورة الوضع الإنساني المتردي في غزة يترقب أهالي القطاع المحاصر أملا جديدا في حدوث انفراجة ولو بسيطة في ملف المساعدات الإنسانية بالتزامن مع إبحار سفينة ثانية محملة بمساعدات من ميناء لارانكا القبرصي. 

أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية مغادرة السفينة جينفر باتجاه غزة رفقة عدة سفن على متنها حوالي 400 طن من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أنها جزء من أسطول نظمته جمعيتان خيريتان مقرهما في الولايات المتجدة وإسبانيا، حيث تضم الشحنات مواد غذائية مثل الأرز والدقيق والبقوليات والخضراوات المعلبة، مؤكدةً أنها ستستغرق نحو 65 ساعة للوصول إلى غزة حيث أنشئ رصيف ميناء مؤقت لإفراغ الحمولة. 

تحذير من مجاعة في غزة

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي تدفق المساعدات الغذائية الإنسانية الضرورية إلى سكان غزة لحصارهم.

 وأكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برًا إلى غزة من أجل إنقاذ الأرواح، موضحة أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، محذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من مليون و100 ألف شخص في غزة خطر المجاعة.

أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش،أن الموقف في قطاع غزة يزداد تدهورا وصعوبة على المواطنين في كل يوم، وأصبح من الضروري الوصول لمسارات آمنة والقدرة على السير داخل غزة لتقديم الخدمات والرعاية .

وأضاف إن قطاع غزة يعاني من المجاعة والمواطنين لا يحصلون على الطعام الملائم وهناك حالات كثيرة من الأطفال والنساء الحوامل يعانون من نقص التغذية اللازمة وهو ما يؤثر على إنجاب أطفال أصحاء .

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