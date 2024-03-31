وزير الإنتاج الحربي يبحث سبل تطوير صناعة العدادات

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المستشارين والمسئولين وكذا عدد من السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أنه تم خلال الاجتماع استعراض استراتيجية التطوير المقترحة المتعلقة بصناعة عدادات المياه و العدادات الكهربائية سواء الذكية أو مسبوقة الدفع داخل الإنتاج الحربي ، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، كما أكد على حرص الوزارة لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات داخل الجهات التابعة للوزارة مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار التنافسية المناسبة لمنتجاتها المدنية.

مشيراً إلي اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تصنيع العدادات الذكية محلياً في إطار رؤية شاملة بالاهتمام بالصناعة المحلية بوجه عام لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الحرة، مؤكداً على أهمية صناعة عدادات المياه الذكية ودورها في ترشيد استهلاك المياه وقدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر، و أيضاً على أهمية صناعة عدادات الكهرباء بأنواعها المختلفة سواء الأحادية أو الثلاثية الذكية أو مسبوقة الدفع، لافتاً إلى التحديات العالمية الأخيرة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي بكل دول العالم ومنها مصر و التي تحتم علينا جميعاً التكاتف لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الاجتماع على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، إذ تُعد الصناعة الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة المقبلة وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، و محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والمهندس أحمد شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات، و الدكتور المهندس عماد أحمد عسكر المشرف على قطاعات البحوث و التطوير و التكنولوجيا، و الدكتور المهندس إيهاب أبو بكر رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي و التكنولوجي ، و المهندس حمدي عبد ربه رئيس مجلس إدارة شركة نظم المعلومات ، و المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية ، و المهندس طارق محمد العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية ، و المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات و المعدات، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.