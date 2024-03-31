الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأحد، في معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا المحافظات الداخلية.

وكشفت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، سبب ارتفاع الحرارة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، وبالتالي، فإن هذه الكتل تكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها.

وأشارت إلى امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة، ودرجات الحرارة في فترة النهار بمعظم المحافظات أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية في وقت الظهيرة والذروة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 30 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 16

دمياط 27 15

بورسعيد 27 15

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 16

العريش 31 15

رفح 30 14

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 24 08

الطور 29 16

طابا 30 15

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 26 14

العلمين 24 14

مطروح 23 13