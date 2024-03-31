الأحد 31 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

 أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الأحد، في معظم محافظات الجمهورية، خصوصًا المحافظات الداخلية.

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استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

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عدم استقرار الأحوال الجوية.. تفاصيل حالة الطقس بالسعودية اليوم الأحد

 وكشفت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأحد، سبب ارتفاع الحرارة، مؤكدة أن البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، وبالتالي، فإن هذه الكتل تكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها. 

 وأشارت إلى امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وهو ما سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم الحرارة، ودرجات الحرارة في فترة النهار بمعظم المحافظات أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 3 إلى 4 درجات، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية في وقت الظهيرة والذروة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

العظمى  الصغرى

القاهرة 29  18

العاصمة الإدارية 29  17

6 أكتوبر 30  17 

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادى النطرون 29 16

كفر الشيخ 28 16

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 29 16

طنطا 29 16

دمياط 27 15

بورسعيد 27 15

الإسماعيلية 33 17

السويس 33 16

العريش 31 15

رفح 30 14

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 24 08

الطور 29 16

طابا 30 15

شرم الشيخ 30 19

الاسكندرية 26 14

العلمين 24 14

مطروح 23 13

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