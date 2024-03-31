سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار.. سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل الجهاز المصرفي المحلي دون أي تغيير، على مستوى 39 بنكًا حكوميًا وخاصًا.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك:

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيهًا للشراء و47.1 جنيه للبيع في ميد بنك



وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

متوسط السعر:



وصل متوسط سعر الدولار في البنوك الأخرى نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في بنوك "سايب، المصري الخليجي، الإسكندرية، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي AI،العربي الافريقي الدولي، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات EB، البركة، قناة السويس".

وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول محققًا نحو 47.4 جنيه للشراء و47.5 جنيه للبيع.

أعلى سعر:

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك الأهلي الكويتي.

ويذكر أن البنك المركزي المصري اصدر تعليمات البنوك بشأن "المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك".

وشددت تعليمات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري والمرسلة لرؤساء البنوك بضرورة الالتزام بتلك التعليمات لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي.

كما تضمنت التعليمات بموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، بدءًا من نهاية السنة المالية لعام 2024.

اسباب اتخاذ القرار:

أرجع قرار محافظ البنك المركزي لإصداره ذلك التقرير في إطار حرص البنك على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة.

