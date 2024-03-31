تأهل 6 سباحين من الأصحاء َوذوي الهمم لتتابع عبور بحر المانش أغسطس القادم

أعلن السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش عن تأهل ٦ سباحين من الاصحاء وذوي الهمم للمشاركة في تتابع عبور بحر المانش في اغسطس القادم بعد خوضهم تدريبات سباحة مكثفة في مياه الغردقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت قيادة كابتن خالد شلبي عابر المانش بذراع واحد والسباحة الأولمبية شيرويت حافظ.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي اليوم ان السباحين الاصحاء هم شيروت حافظ، كريم عاصم، محمد ابو الوفا، وليد زايد، والسباحين ذوى الهمم هم فيصل القصيبي سعودي الجنسية، ومحمد كرم مصري.

وأضاف شلبي خبير المانش العالمي، ان التتابع يهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء.

وأوضح شلبي ان اختيار السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم للمشاركة في التتابع ليصبح اول سباح من فئة داون سيندرم في الشرق الأوسط يشارك في محاولة لعبور المانش ويعيد امجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة بعد غياب أكثر من ٤٠ عاما، ودمج مصر والسعودية في عمل رياضي مشترك.

من الغردقة نحاج تأهيل سباح من ذوي الهمم لتتابع عبور المانش اغسطس القادم

وكان السباح المصري خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور بحر المانش قد أعلن عن نجاح اختبار تاهيل لفريق تتابع عبور بحر المانش للبطل المتميز محمد كرم مرسى - بطل من ذوى الهمم- متلازمة داون وذلك من خلال فترة تدريبات بمدينة الغردقة استعدادا لتتابع عبور المانش في اغسطس ٢٠٢٤ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف شلبي أنه من المقرر أن يشارك السباح مجموعة من السباحين من ألمانيا واسبانيا وسباحين من مصر و سباح من السعودية من ذوى الهمم.

وأضاف شلبي ان اكاديمية السباحة في الغردقة تهدف إلى دمج ذوى الهمم مع الاصحاء حتى يصبحوا نسيج واحد في المجتمع ويكون لذوى الهمم عائد وناتج في الدخل القومي المصري، من خلال تأهيلهم للبطولات الدولية مع الأصحاء، كما تهدف الأكاديمية لاستضافة المعسكرات الخاصة للسباحين الاجانب من للاصحاء وذوي الهمم على مدار العام حتى تصبح الغردقة عاصمة السياحة الرياضية في العالم ، مما يساهم في رفع نسبة سياحة ذوى الهمم لتصل الي ١٥ مليون سائح سنويا.