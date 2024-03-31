مستشفى القصاصين التخصصي يستعد للاعتماد بمعايير الجودة العالمية

على قدم وساق تستعد مستشفى القصاصين التخصصي بالاسماعيليه والتابعة لهيئة الرعاية الصحية للاعتماد بمعايير الجودة العالمية GAHAR من منظمة الإسكوا العالمية لتستكمل مسيرتها في تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

ودخلت مستشفى القصاصين التخصصي الخدمة في اغسطس الماضي.و تقع المستشفى بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية على مساحة إجمالية 6120م مربع.و تتكون من مبنى الاستقبال القائم بمساحة 880 م مكون من أرضي وأول علوي مع تعديل توزيع الفراغات طبقًا للتصميم المعماري.

ويضم مستشفى القصاصين التخصصي 17 سرير للطوارئ وعدد 16 سرير للداخلي. كما يضم المستشفى 16 سرير عناية مركزة. و12 سريرا للحضانات و17 سريرا للغسيل الكلوي وغرفتين للعمليات وغرفة عمليات قيصرية وغرفة ولادة طبيعي.





وعقد الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية اجتماعا مع الفريق الطبي بالمستشفى لمناقشة كافة الجوانب الهامة التي تؤثر على جودة الخدمات الصحية التي يقدمها الفريق، وتم وضع خطط عمل محددة لتحسين الأداء وضمان تلبية معايير الجودة.

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التفاني والتفاعل الإيجابي بين أفراد الفريق لضمان تحقيق أهدافهم بنجاح

كما تم توجيه كلمات التشجيع والدعم لجميع أفراد الفريق لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم في سبيل تحسين الخدمات الصحية وتحقيق الاعتماد

كما تمت مناقشة كافة سياسات الجودة مع كافة الإدارات المعنية بالفرع وأكد فريق مستشفى القصاصين استعداده بشكل كامل للاعتماد وأنه سيواصل العمل بجدية واجتهاد لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمرضى.





وفي مطلع الأسبوع الماضي أعلنت هيئة الرعاية الصحية اعتماد مركز 30يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية بمحافظة الإسماعيلية لمدة ٣اعوام طبقًا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية

ويعد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك أول مستشفي متخصص يحصل على ترخيص زراعة الكُلى باقليم القناة طبقاً للاشتراطات القياسية،

وأول مستشفي متخصص في أمراض الكُلى وجراحات المسالك بمنظومة التأمين الصحى الشامل،

ويعتبر نجاح مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، في اجتياز معايير الاعتماد المحددة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤشرًا لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالمية بجميع المنشآت الصحية، ويعكس مواكبة المركز لأحدث مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بإعتبارها الركيزة الأساسية فى تقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل.