تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

يتقابل الزمالك أمام نظيره مودرن فيوتشر، مساء اليوم، في اللقاء الذى سيجمعهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية

من المتوقع أن يدخل الزمالك، لقاء موردن فيوتشر، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد، وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي (أوباما).

خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبي، سامسون (الجزيري)

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وفيوتشر مساء اليوم الأحد 31-3-2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر اليوم في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأحد على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 6" كما تذاع عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.

معلق مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

يعلق على مباراة الزمالك وفيوتشر، عبر قناة بي إن سبورت، علي محمد علي.

طاقم تحكيم جزائري

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل بإستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.

ويتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم للفيديو، ويعاونه الزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي محمد قزاز.