إسماعيلي 2005 يخسر من زد بدوري الجمهورية

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2005 من زد بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت في التاسعة مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

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بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عبد الرازق

خط الدفاع: بيدو حسن و عمر طارق و حمادة صلاح و محمد عاطف شيحة

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت و يوسف تامر و محمد لطفي الديب و عمر القط و محمود سنجاري

خط الهجوم : يوسف حسين

و شارك في الشوط الثاني عمار عبد السلام و محمد سمير مخبر و صلاح سامح و خالد محمود

بدلا من عمر القط و يوسف حسين و يوسف تامر و محمد لطفي الديب

حضر اللقاء شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي و محمود جابر مدير قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفني للقطاع

يقود الفريق جهاز مكون من أيمن خليل مدير فني و شريف عمارة مدرب عام و صلاح حسن مدرب حراس مرمى و محمد عدس محلل اداء و إبراهيم أبو المجد أخصائي علاج طبيعي و محمد نجيب إداري