بنتابول الإسماعيلي يتصدر الدوري بعد فوزه على الاشراف

فاز فريق الإسماعيلي للبنتابول على الاشراف بنتيجة 2/12 في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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الأهداف سجلها كلا من أبو الوفا خمسة أهداف، ناسا أربعة أهداف،حمص هدفين،محمود يسرى هدف ،بهذا الفوز يتصدر الفريق جدول ترتيب المسابقة دون أي هزيمة.

جاء تشكيل الفريق للمباراة كالتالى ..

محمدأبو الوفا ،محمود يسري، محمد حمص، احمد خالد،راشد سيد،بيدو.ناسا.

يقود الفريق جهاز فني يضم..

راشد العطار… مدير فنى

محمود يسري.. إداري