أجمل أدعية فجر يوم رمضان.. تعرف عليها

هناك أدعية ماثورة تقال في وسط شهر رمضان الكريم، منها الدعاء بـ "اللهم سلمني لرمضان، وسلم رمضان لي، وسلمه لي متقبلا"، ويمكنكم الاطلاع على الأدعية التالية. اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ، وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ، وَرَفْعِ الْأَسْقَامِ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ.

مع فجر ثاني يوم في رمضان، قرَ الله عيني وأعينكم عِوضًا وجبرًا في الثلاثين يومًا القادمين. اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولا. اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان.

اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا، اللهم بارك لنا في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام. اللهم أهل رمضان علينا بالأمن والإيمان، والسلام، وراحة البال، واسألك أن أعتق رقابنا من نار جهنم، وارزقنا رضاك والجنة يا رحمن يا رحيم. اللهم إني توكلت عليك وأنت خير وكيل يسر لي أمري، وأصلح لي حالي، وأغفر لي ذنبي، ولا تكلني طرفة عين، والحقني مع الصالحين. يا رب العرش العظيم في أول يوم في رمضان اسألك أن ترحمنا، وتغفر لنا، ولا تخرجنا منه إلا وأنت راض عنا، واغفر لنا جميع خطايانا يا أرحم الراحمين، يا غفور.