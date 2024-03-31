أسعار الذهب بمحلات الصاغة .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع سعر الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأحد:

أسعار الذهب بمحلات الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3543 جنيهًا

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3100جنيهًا

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيهًا

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 25800 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2234 دولارًا

وبلغ سعر سبيكة الذهب نحو 3543 جنيهًا

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وفي 6 مارس الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الايداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ،إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي أنه نظرا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية