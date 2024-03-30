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أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم السبت استشهاد طفل وإصابة شابين على يد الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي قلقيلية وأريحا فجر السبت
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم السبت

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الساخنة وما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3565 جنيهًا.
وصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3120 جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2674 جنيهًا.
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24960 جنيهًا.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2234 دولارًا.

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