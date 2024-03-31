سعر صرف الريال السعودي بالبنوك صباح اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع سعر الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الريال السعودي في البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد:

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.61 جنيه للشراء و 12.65 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.59 جنيه للشراء، 12.62 للبيع

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 12.53 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة الإسلامي نحو 12.30 جنيه للشراء، 12.61 للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو 12.46 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع.

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وفي 6 مارس الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الايداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ،إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي أنه نظرا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.