سعر الريال القطري في بالبنوك اليوم الخميس 28-3-2024

ننشر سعر الريال القطرى، أمام الجنيه المصرى في بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 28-3-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 11.95 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.04 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.28 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.95 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.28 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.04 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

12.04 جنيه للشراء.

12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول

11.95 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى ببنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى ببنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى بالبنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.