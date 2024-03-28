سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس 28-3-2024

ننشر سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 28-3-2024، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.55جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر سعر 12.55جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

50.89 جنيه للشراء.51.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.70 جنيه للشراء.51.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.84 جنيه للشراء.51.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.74 جنيه للشراء.51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

50.73 جنيه للشراء.51.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.21 جنيه للشراء.51.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.76 جنيه للشراء. 51.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.73 جنيه للشراء. 51.09 جنيه للبيع.

اسعار الريال السعودي بالبنوك

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.45 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.39 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.54 جنيه للشراء.

12.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.14 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.