أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع سعر الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات الاجنبية اليوم:

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.71 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.26 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف 100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 31.26 جنيه للشراء و 31.35 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري نحو 6.54 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع

قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وفي 6 مارس الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الايداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء ،إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

وذكر البنك المركزي أنه نظرا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية