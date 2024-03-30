أسعار صرف العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الساخنة وما يشهده العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، حلال التقرير التالي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع

وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 59.71 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 51.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف100 ين ياباني مقابل الجنيه المصري نحو 31.26 جنيه للشراء و 31.35 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري نحو 52.26 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 153.79 جنيه للشراء و 154.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 12.61 جنيه للشراء و 12.65 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 12.97 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع