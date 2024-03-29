أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-3-2024، وفقا للتعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.79 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدولار اليوم

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

أسعار اليورو الأوروبى اليوم

50.79 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.

أسعار الجنيه الإسترلينى اليوم

59.33 جنيه للشراء.

59.63 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى اليوم

12.54 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى اليوم

152.43 جنيه للشراء.

153.45 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي

12.82 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.

أسعار الريال القطري

11.94 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

أسعار الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.