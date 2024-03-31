الأحد 31 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع في مواجهة الليلة أمام الزمالك بالكونفدرالية

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد فريق مودرن فيوتشر لاستضافة نظيره الزمالك  على ملعب ستاد السلام في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد لحساب مواجهات ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

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ويقام لقاء الاياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ان تذاع المواجهتين عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

وينتظر ان يخوض فريق مودرن فيوتشر تحت قيادة مديره الفني تامر مصطفى لقاء الليلة بتشكيل على النحو التالي ..
حراسة المرمى: محمود جنش.
الدفاع: باسم على، محمود رزق، على الفيل، محمد ربيعة.
الوسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد فاروق، على زعزع، جوناثان نجويم.
الهجوم: أحمد عاطف.

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