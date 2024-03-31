موعد إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي وسيمبا التنزاني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستضافة نظيره سيمبا التنزاني في تمام العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 5 من شهر أبريل لحساب مواجهات إياب الدوري ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق الأحمر ، الجمعة الماضي فوزًا ثمينًا خارج الديار بهدف من دون رد حمل توقيع اللاعب الشاب احمد نبيل كوكا.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على سيمبا في المباراة التي أقيمت على استاد بنيامين مكابي بدار السلام في ‏تنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال كولر: سعداء جدًّا بالفوز الذي حققه الفريق اليوم. نعلم من البداية أنها مباراة صعبة ‏للغاية بسبب قوة المنافس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في تنزانيا، إلى جانب الضغوط ‏الكبيرة التي تعرض لها لاعبو الفريق لا سيما اللاعبين الدوليين الذين سافروا مع بعثة الأهلي ‏بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب مباشرة بدون فترة استشفاء.‏

وشدد المدير الفني على أن الأهلي لم يتأهل حتى الآن وهناك مباراة عودة يجب أن يستعد لها ‏الفريق جيدًا من الآن، مطالبًا جميع عناصر الفريق ببذل المزيد من الجهد خلال مواجهة ‏الإياب يوم 5 أبريل المقبل.