الزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية .. تشكيل الفارس الأبيض المتوقع في مواجهة الليلة

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد لحساب مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويقام لقاء الاياب بين الفريقين الأسبوع المقبل ، على أن تذاع المواجهتين عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

وينتظر أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كل من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا، ومحمد شحاتة، أوباما..

خط الهجوم: احمد السيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

وتضم قائمة الأبيض للقاء كلا من..

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.