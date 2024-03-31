في مقدمتهم الزمالك وفيوتشر .. جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 31 مارس 2024 إقامة أربع مواجهات مرتقبة على صعيد بطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويأتي على رأس تلك المواجهات مقابله الزمالك نظيره مودرن فيوتشر مع دقات التاسعة من مساء اليوم لحساب ذهاب الدوري ربع النهائي من البطولة القارية

وتأتي مواعيد مباريات اليوم بالكونفدرالية كاملة مع القنوات الناقلة على الصعيد التالي ..

ريفرز يونايتد أمام اتحاد الجزائر 3 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 6.

الملعب المالي أمام دريمز عند الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9.

مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك 9 مساء عبر ، قناة beIN Sports HD 6.

أبو سليم في مواجهة نهضة بركان عد الساعة التاسعة مساءً على قناة بي ان سبورت ٢