الداخلية السعودية: ضبط 21 ألفا و537 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

ضبطت وزارة الداخلية السعودية،21 ألفا و537 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة .

وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 21 وحتى 27 مارس الجاري، شملت ضبط 14 ألفا و610 مخالفين لنظام الإقامة، و4 آلاف و457 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2470 مخالفا لنظام العمل .

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 966 شخصا، كما تم ضبط 85 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، من أنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلا عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

شؤون المسجد النبوي: إقامة صلاة التهجد اليوم وسط تكامل منظومة الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

وأكدت الهيئة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

وتبدأ الهيئة في تنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل

أمطار مستمرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس على مناطق المملكة اليوم السبت.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.

طقس السعودية اليوم

وتشمل تلك المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية..