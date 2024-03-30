سيتى لاب «CILB» وتحالف قمة المشرق السعودية يتفقان على إضافة أنشطة جديدة للشركة 

7 بنود تتضمنهم المذكرة

قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى، مؤسس عضو مجلس إدارة شركة «سيتى لاب» CILB للتحاليل الطبية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة وشركة قمة المشرق الطبية، ومقرها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يتضمن 7 بنود مهمة، ومنها إضافة أنشطة إنشاء وإدارة المستشفيات، إنشاء وإدارة العيادات التخصصية، إنشاء وإدارة مراكز الحقن المجهرى وأطفال الأنابيب.

و وقعت أمس «سيتى لاب» مذكرة تفاهم مع شركة قمة المشرق الطبية السعودية والتى تقود تحالف استراتيجى لمجموعة شركات تعمل فى المجال الطبى.

تتضمن بنود مذكرة التفاهم توقيع أوامر بيع اسهم المؤسسين الرئيسين لصالح تحالف شركة قمة المشرق، وذلك بما يعادل مبلغ حتى 250 مليون جنيه، وذلك بالقيمة السوقية وقت التنفيذ.

أضاف د. «الجعيدى» أن «سيتى لاب» تقوم بعمل دراسة جدوى لإنشاء 12 عيادة متخصصة، وعدد 5 مراكز أطفال أنابيب وحقن مجهرى، وذلك خلال 5 أعوام قادمة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة المستقبلية الخاصة بالمختبرات الطبية المعلن عنها بتقرير الإفصاح فى البورصة.

كما تتضمن المذكرة تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد قيمة شركات التحالف السعودى، تمهيدا للاستثمار فيها بما لا يتجاوز القيمة الأسمية لهذه الشركات، بالإضافة إلى التزام التحالف المشترى بموجب هذه المذكرة بتنفيذ عمليات الشراء بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة «سيتى لاب» على أن يتم تنفيذ عملية الشراء خلال 45 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

كما يلتزم المشترى أيضاً فى حالة تجاوز نسبة الملكية عن 25%، من أسهم مؤسسى الشركة أن يقوم بتقديم خطة استثمارية مستقبلية للشركة، وفقا للمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ويلتزم المشترى أيضاً بتقديم مراكز مالية حديثة ومعتمدة والخطط المستقبلية لهذه الكيانات وتقديمها للشركة، وذلك لتكليف المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لهذه الكيانات.