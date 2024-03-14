يسرا تكشف سبب غيابها عن موسم رمضان.. ومشاجرتها بالضرب مع أحمد زكى

تصدرت الفنانة “يسرا” تريندات جوجل، بعد حلولها ضيفة ببرنامج "ليك لوك" الذي يقدّمه الفنان الشاب عمر مصطفى متولي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

سبب غياب يسرا عن موسم رمضان 2024:

أعلنت الفنانة “يسرا” السبب الحقيقي لغيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي،شعورها بالتعب والأرهاق من مسلسلاتها التي قدمتها خلال السنوات الأربعة الماضية، لذلك قررت الخلود للراحة هذا العام، وعدم تقديم أي عمل رمضاني.

تحدثت الفنانة “يسرا” عن بداياتها الفنية، وأنها تشعر بالأمتنان ومحظوظة لأنها تتلمذت على أيدي مخرجين كبار، ساهموا في تأسيس مشروعها الفني كنجمة سينمائية.

يسرا وأشهر الفنانين فى حياتها:

وتطرقت الفنانة “يسرا”عن الثنائيات التي جمعتها بنجوم الفن المصري، وكيف كان نجاحها الكبير مع عادل إمام في سلسلة من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، وكذلك الأمر مع الفنان أحمد زكي.

قالت الفنانة “يسرا”: “عادل إمام فنان لا يتكرر، فهو أسطورة حقيقية، والأعمال التي قدمتها معه، صارت ركيزة رئيسية في أرشيف السينما المصرية”.

أما عن عملها مع الفنان الراحل “أحمد زكي”، أكدت الفنانة “يسرا” أنه كان يتقمص الشخصية التي يقدمها أمامها، لدرجة أن كل من حوله يصدقون أن من أمامهم هي الشخصية في الفيلم ، معتبرة أن هذا السبب وراء إعجاب الجمهور بأدواره المختلفة.

وروت الفنانة “يسرا” موقفاً جمعها بالفنان “أحمد زكي” في فيلم نزوة، حيث احتجت عليه كونه يسرق الكاميرا، قائلة" كان بيمثل بقفاه وقولت له مرة أنت من كتر تشبّعك بالشخصية بتمثل بقفاك وبتسرق مني الكاميرا".

أضافت: "زكي الله يرحمه كان فنانا فظيعا، لدرجة أنني ركضت وراءه بسكين، بعد انتهاء مشهد جمعنا معاً، حيث كان المشهد يدور حول ضربه لي وضربي له، لكنه اندمج في المشهد، ومن شدة ضربه لي، أصبح جسمي أزرق".

زوجى الحب والأمان:

وعن علاقتها بزوجها، خالد سليم، قالت الفنانة “يسرا”:" إنها تشعر معه بالأمان والحب والتقدير، مشيرة إلى أنها تستفز أحياناً منه ،لأنه يعرف مفاتيحها، مؤكدة أنه يقدر مشوارها الفني، ويعرف كيف يتعامل معها في كل حالاتها الإنسانية، وأنها تعتبره الداعم الأول لها دائمًا.