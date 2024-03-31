حالة الجو ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والأرصاد خلال اليوم الاحد، وتشهد البلاد طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 13 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 19 والعظمى 35