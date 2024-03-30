أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. طقس السعودية اليوم السبت

حذر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، من حالة الطقس موضحًا استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

نشاط للرياح

وأضاف المركز، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

السحب الركامية

وتابع، هناك تكاثر للسحب الركامية الرعدية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة تشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف، مع سقوط للأمطار على شكل زخات رعدية، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد، خاصة على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، مع فرص عالية لجريان الأودية والسيول.