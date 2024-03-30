طقس الإسكندرية: سطوع الشمس وموجة حارة وهدوء بالأمواج

خروج المواطنين للاستمتاع بالاجواء الربيعية على الشواطئ لتناول الافطار

شهد طقس محافظة الاسكندرية صباح اليوم السبت سطوع الشمس الحارة وهدو تام فى حركة الامواج متزامنا مع موجه حارة فى فصل الربيع وذلك عقب انتهاء نوة عوة أو نوة برد العجوزة كما يطلق عليها أهالى الأسكندرية. وتراوحت درجات الحرارة ما بين 16 للصغرى و23 للعظمى، فيما سجلت سرعة الرياح 11 كيلو متر/ساعة والرطوبة 74%،. حيث يسود طقس معتدل نسبيا خلال النهار، مائل للبرودة ليلا، مع عدم وجود أي فرص لسقوط الأمطار.

دفعت الاجواء الربيعية التى تشهدها عروس البحر المتوسط المواطنين لقضاء اجازة الويك اند على شواطئ الاسكندرية والتجهيز لتناول وجبة الافطار رمضان على الشاطئ .

وانتشرت أعداد من الأسر على طول الكورنيش وشاطئ البحر، لتناول وجبة الأفطار، والاستمتاع بالأجواء الرائعة والطبيعة الخلابة التي تتميز بها عروس البحر المتوسط، حيث يخرج المواطنون للتنزه قبل قبل الغروب خلال شهر رمضان المبارك، لتسلية صيامهم، ويتناول بعضهم الإفطار في الهواء الطلق مع روعة وجمال الطبيعة الخلابة، ومشهد البحر والكورنيش والشواطئ المختلفة التي يمكن مشاهدتها من على ألسنة حماية الشواطئ.

تواجد أعداد من المواطنين للتنزه في آجواء من الخصوصية والطقس المعتدل، خاصة أوقات تراجع نشاط الرياح وتيارات الهواء، مع هدوء أمواج البحر، مما يزيد الإحساس بالدفء، وإقبال محبي تأمل الطبيعة الخلابة للبحر، وممارسة هواية صيد الأسماك، على ألسنة حماية الشواطئ، التي تعد ممشى ممتع يقصده الكثيرون عندما يكون الطقس معتدل.

ووفقا لتوقعات «الأرصاد الجوية» يسود اليوم السبت طقس دافئ مائل للحرارة نهارًا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، بينما تظل الأجواء باردة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت «الأرصاد الجوية» من تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وناشدت المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بـ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس.،وقرر رئيس الشركة استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية لمواجهة أي تداعيات محتملة في حالة الطقس.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

من جانب اخرتقوم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية تجهيز شواطئ الإسكندرية منها المجانية والمخفضة لاستقبال الصائمين لتناول الإفطار على الشواطئ والاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة غروب الشمس.

اكدت الادارة المركزية للمصايف يتم تجهيز معظم شواطئ الإسكندرية، بداية من شاطئ أبو قير وحتى شواطئ العجمي، وسيتم إعداد كل ما يلزم الأسرة من طاولات وكراسي وشماسي إذا لزم الأمر، حتى تجد الأسرة الأجواء الملائمة لتناول إفطار رمضان.