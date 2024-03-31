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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رافينيا يقود برشلونة لعبور عقبة لاس بالماس في الدوري الإسباني

رافينيا
رافينيا

فاز برشلونة على لاس بالماس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأول في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أماملاس بالماس

أحرز رافينيا نجم برشلونة الهدف الوحيد والفوز لصالح الكتلان في الدقيقة 59 من عمر المباراة ليقتنص البارسا الفوز وحصد الثلاث نقاط.

كان رافينيا سجل هدفا في الشوط الأول بالدقيقة 24 لكنه ألغته تقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل وهو ما انتقده اللاعب مؤكدا بأنه هدف صحيح، شهد اللقاء طرد ألفارو لاعب لاس بالماس بعد منعه لهجمة مرتدة في الشوط الأول ليتعرض للطرد.

رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد المتصدر بفارق 5 نقاط قبل خوضه مباراته من نفس الجولة، فيما يحتل لاس بالماس المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

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