ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أماملاس بالماس

يقود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 64 نقطة، خلف المتصدر ريال مدريد (72 نقطة) بينما يمتلك لاس بالماس 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، جوندوجان، روبيرتو.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، لامين يامال.