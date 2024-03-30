لاعب فيوتشر: طموحنا الوصول لأبعد نقطة في الكونفدرالية

قال طارق طه لاعب فريق مودرن فيوتشر أن فريقه على إستعداد لمواجهة الزمالك غدًا بالكونفدرالية والتي تقام على ستاد السلام في ذهاب ربع النهائي.

أضاف طارق خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: الفترة الأخيرة استعدينا بشكل جيد للمباراة، نعلم حجم الزمالك ولكننا نسعي للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة.

وتابع: نحترم الزمالك ولكننا نمتلك لاعبين خبرات تستطيع التعامل مع تلك المباريات.

وواصل: نتمنى أن يحالفنا التوفيق غدًا أمام الزمالك، وأن تكون لاعبي فريقي في حالتهم، وننفذ تعليمات كابتن تامر مصطفى داخل الملعب، وأن نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة.