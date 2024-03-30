مدرب فيوتشر: مباراة الزمالك صعبة وكنا نتمنى مواجهته في النهائي

أكد تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على صعوبة المواجهة التي ستجمعهما بالزمالك في الكونفدرالية مساء غداً الأحد على استاد السلام في الدور ربع النهائي من عمر بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أضاف تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي: كنا نتمنى مواجهة الزمالك في المباراة النهائية لضمان تحقيق بطولة لمصر، المباراة صعبة على الفريقين، سنخوض لقاء أمام فريق كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية عظيمة.

وتابع: الزمالك فريق كبير ويمتلك عناصر مميزة والمباراة بالتأكيد صعبة، الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما، نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تكون مريحة لنا في المباراة الثانية.

وواصل: الحالة الصحية لأحمد رفعت تتحسن، بالطبع تأثرنا نفسيا بما حدث معه، والآن تحسنه أعطانا دفعة معنوية قبل مواجهة الزمالك، أحمد لاعب كبير وموهوب ويفرق معنا بكل تأكيد، و ونأمل أن يتماثل للشفاء في أسرع وقت واسعاده غداً بالنتيجة.

وبسؤاله عن حظوظ الزمالك الأعلى على مودرن فيوتشر أكد المدرب أن الأمور لا يتم قياسها بهذا المنظور، وأنه مع انبي تفوق على الزمالك في آخر مواجهتين، وإذ نظرنا للأمور بالنتائج فهو كمدرب تفوق عليهم في آخر مواجهتين مشيراً بأن التاريخ له بعد نفسي ولكن يثق في خبرات لاعبيه.

وأشار: حالة فريقنا في الدوري متشابهه تمامًا مع الزمالك ولكن الكونفدرالية بطولة منفصلة.

وعن الفارق بين مباريات الدوري والكونفدرالية أكد أن الدوافع المختلفة هي التي تحدد شكل الأداء والحماس والهدف مقارنة بمباريات الدوري.