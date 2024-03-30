السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غانم سلطان: استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من منتخب مصر "لُغز”

أحمد غانم سلطان
أحمد غانم سلطان

قال أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن وجود لاعب واحد فقط من الفريق الأبيض مع قائمة منتخب مصر خلال بطولة كأس عاصمة مصر أمر غريب للغاية.

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أضاف غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "استبعاد حسام حسن للاعبي الزمالك من قائمة منتخب مصر لُغز كبير وغير مفهوم، وأحمد فتوح كان يجب أن ينضم إلى المنتخب الوطني".

وتابع: "محمد عواد كان يجب أن يشارك أساسيا مع منتخب مصر بدلا من محمد أبو جبل، وكان يجب على الأقل وجود 4 لاعبين من الزمالك مع الفراعنة".

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