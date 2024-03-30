السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: التتويج بالكونفدرالية "حياة أو موت"

بوابة الوفد الإلكترونية

قال أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن فوز القلعة البيضاء بلقب الكونفدرالية سيضع النادي على الطريق الصحيح في الفترة القادمة.

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مران خفيف للاعبي الزمالك في ختام تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر

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فيوتشر يرتدي الزي الأحمر أمام الزمالك في الكونفدرالية

أضاف غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "الزمالك اسم كبير ولديه استقرار فني ويملك أسلحة مميزة بين صفوفه ويجب تحقيق الفوز على فيوتشر رغم صعوبة المباراة والبطولة من المفترض أن تكون حياة أو موت بالنسبة للاعبي الزمالك".

وتابع سلطان : "أعتقد أن جوميز بدأ يتعرف على لاعبي الزمالك بشكل جيد ويملك صفقات مميزة وهي بطولة مهمة جدا بالنسبة للمدرب البرتغالي من أجل تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء".

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر غدا الأحد في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية .

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مران خفيف للاعبي الزمالك في ختام تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر
الجريدة الورقية