الهلال يهزم الشباب في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

فاز الهلال على الشباب بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بينهما أقيمت مساء اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

أحرز مصعب الجوير لاعب الشباب الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بهدفين في الدقائق 20، و27، ليعود الزعيم بالنتيجة ويتقدم بهدفين لهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول أضاف سافيتش ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 42 ، لينتهي الشوط بتقدم الزعيم بثلاث أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني سجل سالم الدوسري قائد الهلال رابع الأهداف في الدقيقة 57، قبل أن يرد الشباب بتسجيل هدف ثاني عبر الصيباني في الدقيقة 64، ثم المغربي رومان سايس أضاف ثالث الأهداف لليوث بالدقيقة 78، لكن تلك الاستفاقة لم تكن كافية لعودة الشباب لينتصر الهلال بنتيجة 4-3 في لقاء مثير.

الهلال والشباب

موقف الهلال والشباب في الدوري السعودي:

عزز الهلال صدارته في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ورفع رصيده إلى 71 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.