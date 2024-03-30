أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة تصادم طريق كفر شكر في محافظة القليوبية، اليوم السبت، اثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى وتوالت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

وفي سياق متصل؛ تمكن رجال الإدارة العامة لمرورالقليوبية من رفع السيارة للحفاظ علي السيولة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، من الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالحاجز الخرسانى اسفل الطريق الاقليمى اتجاه بنها ووجود مصابين.

وعلي الفور ؛ انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى اثر السيرعكس الاتجاه أسفل الطريق الاقليمي اتجاه بنها، وتم نقل المصابين للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية علي الطريق بعد رفع وتجنيب الميكروباص.

سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية بالجيزة

كما ألقى رجال المباحث الجيزة، القبض على عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع قطع أثرية.

كانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الجيزة بالاشتراك مع شرطة السياحة والآثار، عن حيازة شخصين كمية من القطع الأثرية والترويج وعرضها للبيع للراغبين عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

وتوصلت جهود فريق البحث عن تحديد مكان تواجد المتهمين بدائرة قسم شرطة كرداسة وعقب تقنين الإجراءات القى القبض على المتهمين بحوزتهما كمية من القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب والاحتيال على راغبى شراء القطع الأثرية، حيث أن التماثيل مقلدة ويتم استخدامها فى أعمال النصب

وعُثر في مسكنهما على 298 تمثال صغير، 21 تمثال كبير الحجم، وقطع جيرية، وتم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار فيها والنصب على المواطنين بأنها أثرية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.