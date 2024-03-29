ريم البارودي تكشف سبب صادم وراء تصوير ريهام سعيد لها خلسة خلال تدخينها

أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها تعرضت للخيانة من الإعلامية ريهام سعيد في أثناء تصوير الحلقة التي جمعتهما بعد فترة قصيرة من وفاة والدها وإعلان الصلح بينهما، موضحةً: "والمصحف الشريف انا اتغدر بيا في الحلقة وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد".

وقالت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "في البداية عينيها كانت على المصور، وكان عندها طاقة سلبية تضايقني وتخنقني، وكانت بتزعق ومتوترة، وده حصل قبل التصوير".

وتابعت الفنانة: "كانت بتتخانق مع الكاميرا مان، وأنا ابتديت اتوتر وكانت بتزعق مع الكاميرا مان ومدير التصوير، ومكنش معانا مخرج، ودي أول مرة أشوفها في حياتي، ووترتني، وبعدين لما بدأنا نتصور لقيت نفسي متهمة وهي كانت بتفتح المواضيع القديمة وبتقولي إني شتمتها وكانت بتتهرب مني ولقيت الكلام بيروح في حتة تانية وتقول الله أعلم كل ما أقولها حاجة، وده خلاني أوقف تصوير".

خلافات قديمة

ولفتت إلى أنّ الإعلامية ريهام سعيد غدرت بها في أثناء تصوير حلقة برنامجها "صبايا"، التي ظهرت فيها بعد 3 سنوات من الخلاف، مشيرةً إلى أن ريهام سعيد جعلت الخلافات القديمة بينهما سير الحلقة بعكس ما اتفقا عليه.

وأضافت: "صورتني وأنا بدخن أيكوس، والمصحف الشريف ما كنت أعرف إني بتصور، ليه؟! انا يوسف شاهين؟! فالتدخين ممنوع في أثناء تصوير المشاهد".

وتابعت الفنانة: "مصحف ربنا في شنطتي على طول، والمصحف أنا اتغدر بيا، أنا مش جديدة في الكاميرات، وفي كاميرا صورتني وأنا بنادي على المساعدين بتوعي وبقول يا فلان ويا فلان هاتوا الأيكوس، ولما وقفت الحلقة شربت الأيكوس، وهدأت شوية بس عرفت نيتها لأن اللي في القلوب باين على الوشوش، وهي ضدي، والحب والكره والحقد باين، وكملنا الحلقة".

وأكدت الفنانة ريم البارودي، أنها أبلغت الإعلامية ريهام سعيد بأن حلقة برنامجها "صبايا" التي ظهرتا فيها تحصل على إعجابها، مشيرةً إلى أنّ الإعلامية عندما شاهدت الحلقة بعد المونتاج اعترفت لها بأنها لم تعجبها أيضا.

وأضافت: "كان عندها مشاكل مع الكرو بتاعها، فسألتها رضيتي ليه نصور؟! قالت لي بيشتغلوا في قناة تانية، قالت لي نعيد الحلقة تاني، فوافقت، فعرضت عليّ يصوروا الحلقة عندي في البيت، لكني رفضت وقلت لها مقدرش أستحمل الكرو، فقالت لي أنتِ هتذلينا؟!".

وتابعت الفنانة: "أذاعت الحلقة في اليوم التالي للمكالمة مباشرة، وحدث بيننا شد وجذب في التليفون، لكنني لم أخطئ فيها حتى لا تقاضيني مثلما فعلت من قبل، ولما الحلقة اتذاعت كلمتني وقالت لي الناس اتعاطفوا مع والدك، فقلت لها مش بتفرج وتجاهلت تماما، وده اللي جنن الدنيا ونزلت لي صورة كلب بيطلع لسانه على السوشيال ميديا.. وعند الله تجتمع الخصوم".