صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ21 من رمضان (بث مباشر)

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من رمضان.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة.

بدأت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث ليلة القدر التي يسعى المسلمين كافة لإدراكها وهم في أفضل صورة أمام الله عز وجل بحسن العبادة والتقرب إليه، لذا يبحث الصائمين في تلك الأيام عن أدعية العشر الأواخر من رمضان.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني.