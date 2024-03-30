السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى في الليلة الـ21 من رمضان (بث مباشر)

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من المسجد الأقصى

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من رمضان.

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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى الليلة الـ 20 من رمضان

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الاحتلال يعيق وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى وينكل بعدد منهم

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين إلى المسجد لأداء الصلاة. 

بدأت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث ليلة القدر التي يسعى المسلمين كافة لإدراكها وهم في أفضل صورة أمام الله عز وجل بحسن العبادة والتقرب إليه، لذا يبحث الصائمين في تلك الأيام عن أدعية العشر الأواخر من رمضان.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني.

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